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11 июля 2020, суббота, 22:18 926
Происшествия 2020-07-11T22:30:02+03:00
Українські Новини
В Мариуполе Mercedes сбил двух полицейских

В Мариуполе Mercedes сбил двух полицейских

Надежда Комендантова
ДТП, Мариуполь, ДТП с полицейскими, ДТП с авто, Наезд на полицейского, ДТП с пострадавшими
Mercedes в Мариуполе сбил двух полицейских Фото: dn.npu.gov.ua
Mercedes в Мариуполе сбил двух полицейских Фото: dn.npu.gov.ua

После того, как на трассе Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП, телесные повреждения получили две сотрудницы полиции в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Приморском районе Мариуполя в пять часов утра в субботу, 11 июля.

Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Донецкой области, передают Українськi Новини.


По его данным, водитель Mercedes, отвлекшись на мобильный телефон, наехал на дорожный конус, выставленный на дороге патрульными полицейскими, проводившими следственные действия.

После этого Mercedes столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем Cherry Tigo, после чего наехал на двух полицейских.

Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ч.1 ст. 286 УК).

Как сообщали Українські Новини, в Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб, два человека пострадали.

Также в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве заявили, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.

Кроме того, под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.

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