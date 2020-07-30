На пляж в Чугуеве рядом с отдыхающими с вертолета высадился десант

После завершения международных военных учений "Си Бриз-2020" в акватории Черного моря, в сеть попало видео вертолета с других военных учений, высаживающего десант в реку на одном из пляжей в городе Чугуев, Харьковская область. Очевидцы опубликовали видеозапись в интернет, сообщают Букви Харьков Live на своих страницах в Facebook.

Совершая высадку десанта, военный вертолет опустился низко над озером, где отдыхали люди, в результате чего потоками ветра перевернуло лодку с отдыхающими.

В результате инцидента никто не пострадал.

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