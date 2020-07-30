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30 июля 2020, четверг, 17:11 55 Видео
Жизнь 2020-07-30T18:15:03+03:00
Українські Новини
На пляж в Чугуеве рядом с отдыхающими с вертолета высадился десант

На пляж в Чугуеве рядом с отдыхающими с вертолета высадился десант

Александр Савич
Военные учения, Пляж, Военный вертолет, Чугуев

После завершения международных военных учений "Си Бриз-2020" в акватории Черного моря, в сеть попало видео вертолета с других военных учений, высаживающего десант в реку на одном из пляжей в городе Чугуев, Харьковская область. Очевидцы опубликовали видеозапись в интернет, сообщают Букви и Харьков Live на своих страницах в Facebook.

Совершая высадку десанта, военный вертолет опустился низко над озером, где отдыхали люди, в результате чего потоками ветра перевернуло лодку с отдыхающими.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщали Українські новини, буря в Волынской области срывала крыши домов и валила деревья.

Также в Ровенской области двое суток дрались "село на село".

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