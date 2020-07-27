В каких случаях медики не приедут. Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории

Две трети машин скорой помощи не успевают на вызовы в срок, поэтому в Министерстве здравоохранения поделили все вызовы на категории – от сложности и опасности случая будет зависеть, как быстро приедут медики.

Об этом во время ежедневного брифинга в понедельник, 27 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

Она рассказала, что сейчас разрабатываются алгоритмы оказания экстренной медпомощи. Поэтому все вызовы предлагают поделить на категории:

"Критические" вызовы (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма). Прибытие ЭМП составляет до 10 минут.

"Экстренные" вызовы (потенциально серьезные состояния). ЭМП прибудет через 20 минут.

"Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые). Такие случаи направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.

"Непрофильные" случаи. Бригада ЭМП выезжать не будет, а пациенту будут давать рекомендации по телефону или направление на консультации к семейному врачу.

Кроме того, были обработаны критерии по каждой категории.

Были подготовлены изменения в приказ Минздрава Украины № 370 от 01.06.2009 г. "О единой системе оказания экстренной медицинской помощи". Обновленный приказ будет предусматривать типовое положение об отделении ЭМП в многопрофильных больницах интенсивной терапии, правила вызова бригады ЭМП, порядок транспортировки пациентов, порядок действий работников системы ЭМП во время возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации медико-санитарных последствий.

Как сообщали Українські новини, одна из одесских подстанций скорой помощи закрылась на карантин. Там у троих сотрудников нашли коронавирус.

Кроме того, в МОЗ рассказывали, что делать, если скорая отказывается выезжать на вызов.