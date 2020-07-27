подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 21:15 1050
Медицина 2020-07-27T21:18:56+03:00
Українські Новини
В каких случаях медики не приедут. Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории

В каких случаях медики не приедут. Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории

Кира Молчанова
Минздрав, МОЗ, Скорая помощь, Скорая, Скорая медицинская помощь

Две трети машин скорой помощи не успевают на вызовы в срок, поэтому в Министерстве здравоохранения поделили все вызовы на категории – от сложности и опасности случая будет зависеть, как быстро приедут медики.

Об этом во время ежедневного брифинга в понедельник, 27 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

Она рассказала, что сейчас разрабатываются алгоритмы оказания экстренной медпомощи. Поэтому все вызовы предлагают поделить на категории:

  • "Критические" вызовы (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма). Прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
  • "Экстренные" вызовы (потенциально серьезные состояния). ЭМП прибудет через 20 минут.
  • "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые). Такие случаи направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
  • "Непрофильные" случаи. Бригада ЭМП выезжать не будет, а пациенту будут давать рекомендации по телефону или направление на консультации к семейному врачу.

Кроме того, были обработаны критерии по каждой категории.

Были подготовлены изменения в приказ Минздрава Украины № 370 от 01.06.2009 г. "О единой системе оказания экстренной медицинской помощи". Обновленный приказ будет предусматривать типовое положение об отделении ЭМП в многопрофильных больницах интенсивной терапии, правила вызова бригады ЭМП, порядок транспортировки пациентов, порядок действий работников системы ЭМП во время возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации медико-санитарных последствий.

Как сообщали Українські новини, одна из одесских подстанций скорой помощи закрылась на карантин. Там у троих сотрудников нашли коронавирус.

Кроме того, в МОЗ рассказывали, что делать, если скорая отказывается выезжать на вызов.

Больше новостей о: Минздрав МОЗ Скорая помощь Скорая Скорая медицинская помощь

Киевский городской центр репродуктивной медицины п...
В Украине начали лечить коронавирус "Дексаметазоно...
Две трети машин скорой помощи не успевают на вызов...
В каких случаях "скорая" приедет к больным с симпт...
У "Динамо" есть тренер. Суркис уговорил Луческу остаться в "Динамо", несмотря на критику фанатов
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения, — Офис Президента
Новости
На Закарпатье значительные осадки привели к подтоплению в отдельных населенных пунктах 21:48
В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть 21:17
Скорая. Фото: tribun.com.ua
В каких случаях медики не приедут. Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории 21:15
Адская жара до +34 возвращается, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 28 июля 21:00
Учения
В акватории Черного моря завершились международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" 20:55
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok