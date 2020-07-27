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27 июля 2020, понедельник, 17:36 215
Медицина 2020-07-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Две трети машин скорой помощи не успевают на вызовы в установленные сроки

Две трети машин скорой помощи не успевают на вызовы в установленные сроки

Валентин Дзюбенко
Штрафы, Скорая помощь, Максим Степанов, МОЗ Украины
Скорая помощь Фото: Автоспецпром
Скорая помощь Фото: Автоспецпром

Недавно в Киеве карета скорой помощи не успела доехать к умирающему человеку из-за установленного жителями шлагбаума, а сегодня на брифинге МОЗ министр здравоохранения Максим Степанов и замминистра Ирина Садовьяк заявили, что 67% машин скорой помощи не укладываются в норматив приезда.

Лишь в 18% случаев "скорая" приезжает в установленные сроки. Нормами является 10 минут по городу и 20 минут за городом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в прошлую пятницу, 24 июля, вечером после окончания своего рабочего дня он отправился на Броварскую подстанцию экстренной медицинской помощи для того, чтобы непосредственно поучаствовать в работе бригады скорой помощи, и посмотреть на особенности работы и те проблемы, которые возникают у сотрудников бригад на практике. Среди проблем работников "скорых" министр назвал низкие зарплаты, плохую инфраструктуру и условия работы, личную безопасность врачей на вызовах, неукомплектованность необходимыми медицинскими препаратами.

Отдельно Степанов выделил проблему с пропуском машины скорой помощи на улицах городов Украины. "Я убедился в этом на конкретных примерах, когда мы ездили с бригадой по вызовам. Не всегда наши водители сразу пропускают машину скорой помощи", – сказал Степанов. Он также заявил, что считает необходимым существенно повышать штрафы и наказания за непропуск карет скорой помощи. "Речь идет о жизнях граждан, когда счет идет на минуты", – сказал министр.

Степанов также напомнил, что правительство уже в этом году увеличивает финансирование сферы экстренной медицинской помощи на 40%.

Как сообщали Українські новини, одна из одесских подстанций скорой помощи закрылась на карантин. Там у троих сотрудников нашли коронавирус.

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