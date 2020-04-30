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30 апреля 2020, четверг, 11:38 34
Общество 2020-04-30T11:39:08+03:00
Українські Новини
Что делать, если не приезжает скорая помощь: объяснение МОЗ

Что делать, если не приезжает скорая помощь: объяснение МОЗ

Ольга Фандорина
МОЗ, Помощь, Скорая помощь, Скорая медицинская помощь
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром

Бригады экстренной и неотложной медицинской помощи должны выезжать на все вызовы. В случае отказа оказания неотложной помощи, нужно обращаться в Министерство здравоохранения.  Об этом на брифинге 30 апреля рассказала заместитель главы Минздрава Ирина Микичак.  Если есть замечания по работе - можно обращаться в министерство, передает Украинская правда. 

"Бригады экстренной медицинской помощи выезжают на все вызовы. Кроме бригад экстренной медицинской помощи в большинстве территориальных амбулаторно-поликлинических учреждениях или первички созданы бригады неотложной помощи. Они не работают с экстренными или критическими состояниями. В каждом конкретном случае эти проблемы решаются при контакте с семейным врачом ", - отмечает заместитель министра.

В министерстве говорят, что жалоб об отказе от выездов пока не получали.

Однако если есть замечания относительно работы - можно обращаться в министерство, где помогут решить такую ​​ситуацию.

При этом Ирина Микичак отмечает, что количество вызовов службы экстренной медицины в Украине течение эпидемиологического процесса уменьшается и не является критически высокой, как можно было ожидать.

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