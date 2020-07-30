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30 июля 2020, четверг, 13:14 342
Технологии 2020-07-30T14:30:02+03:00
Українські Новини
Apple запатентовала наушники, транслирующие музыку в уши и череп, – СМИ

Apple запатентовала наушники, транслирующие музыку в уши и череп, – СМИ

Олексій Козаченко
Apple, Череп, Цифровые технологии, Наушники, Наушники Apple
Наушники. Фото: mobile-review.com
Наушники. Фото: mobile-review.com

Компания Apple, показавшая на презентации нового iPad киевский жилой массив, планирует разработать оригинальные наушники. Калифорнийский техногигант разрабатывает гибридную аудиосистему, использующую принцип проводимости звука костями черепа. Об этом сообщает интернет-издание AppleInsider, обнаружившее патентную заявку Apple. 

Эта технология может позволить пользователю обойтись без традиционных наушников – звуковые  вибрации будут улавливаться определенными точками черепа. Стоит отметить, что подобные устройства уже разрабатываются другими производителями электроники, однако их недостаток – сомнительное удобства и посредственное качества звука. Кости черепа хорошо проводят звук низких частот, но  с высокими частотами появляются проблемы. К тому же, подобные наушники могут быть неудобны в использовании.

Запатентованная компанией Apple технология сочетает два принципа передачи звука- систему костной проводимости и обычную передачу звука по воздуху, что позволит преодолеть недостатки аналогичных систем.

Схема наушников. Фото: AppleInsiderСхема наушников. Фото: AppleInsider

Компания объясняет, что аудиосигнал можно фильтровать и распределять на три категории, соответствующие низким, средним и высоким частотам. Сигналы низких и средних частот планируется передавать через череп пользователя, а высокочастотный компонент будет воспроизводиться привычным образом. Согласно патенту, излучатель высоких частот не будет перекрывать ушной канал, в отличии от обычных наушников. Apple считает, что разработанная система объединит преимущества обоих способов передачи звука.

Принцип работы наушников. Фото: AppleInsiderПринцип работы наушников. Фото: AppleInsider

Эта технология – не единственная разработка Apple в направлении передачи звука, до этого они разрабатывали технологии активного шумоподавления. В том случае принцип действия был обратным: устройство считывало вибрации с определённых участков черепа для подавления шума.

Напомним, компания Apple презентовала новый iPhone SE.

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