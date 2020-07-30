Почти 6 млн украинцев не имеют доступа к высокоскоростному интернету, — опрос

И пока в Беларуси могут ограничить пользование интернетом, 5,75 млн украинцев не имеют доступа к высокоскоростному интернету. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Министерством цифровой трансформации, передают Українськi Новини. "Общее количество людей, которые не имеют реальной возможности (финансовой или технической) подключиться, составляет более 5,75 млн", - сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест. При этом из них 4,2 млн граждан проживают в населенных пунктах, где нет ни одного интернет-провайдера, 1,5 млн - не могут подключиться к интернету из-за слишком высокой цены. Также 65% сел и 2% городов не покрыты качественным высокоскоростным интернетом. Отмечается, что это первый подобный опрос в Украине. Как сообщали Українськi Новини, в июне Минцифры сообщило, что услугами 4G пользуются только 14,6 млн абонентов в Украине.Ранее Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G. Тем временем нагрузка на интернет из-за карантина резко возросла: как это повлияло на доступ к популярным сервисам.