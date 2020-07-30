В Беларуси могут ограничить пользование интернетом

В Беларуси, где были задержаны боевики "Вагнера", совет безопасности Беларуси намерен ограничить использование интернета на территории государства. Такое решение может быть принято, если появится угроза национальной безопасности. Об этом сообщает Euroradio.

Как отмечается, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

По его словам, ограничения могут ввести, если в стране появится угроза безопасности людей, исходящей из онлайна.

Равков также рассказал, что, помимо задержанных ранее боевиков ЧВК "Вагнера", есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию".

Как сообщали Українські Новини, СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину.

Кроме того, Беларусь усиливает границу из-за задержания боевиков "Вагнера".