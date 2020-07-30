В Кремле потребовали от Беларуси объяснить, почему задержали граждан России

В Кремле заявили, что знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании, воевавшими в Украине, и ждут от Минска "исчерпывающую информацию" и отрицают их украинское гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина.

Также он назвал инсинуациями информацию о том, что какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать ситуацию.

"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Дмитрий Песков.

Сообщается также, что в России украинское гражданство задержанных отрицается - их называют гражданами России и подчеркивают, что частных военных кампаний юридически в России не существует.

"Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России... Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются. А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК нет", - сказал Песков.

Как сообщали Українські Новини, СБУ будет просить Беларусь экстрадировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину.

Белорусские правоохранители заявили о прибытию в страну около 200 боевиков так называемой ЧВК Вагнера для дестабилизации перед выборами. Министерство иностранных дел Беларуси пригласило послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России.