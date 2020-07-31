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  • Цены на тепличные помидоры "взлетели" на 30% за неделю. Почем производители продают овощ
31 июля 2020, пятница, 05:50 877
Экономика 2020-07-31T05:50:01+03:00
Українські Новини
Цены на тепличные помидоры "взлетели" на 30% за неделю. Почем производители продают овощ

Цены на тепличные помидоры "взлетели" на 30% за неделю. Почем производители продают овощ

Анна Рудык
Помидоры, Повышение цен, Цены на продукты, цены на овощи
Помидоры
Помидоры

Тепличные томаты начали дорожать в Украине с начала недели. В среднем производители предлагают томат по цене на 30% дороже, чем перед прошлыми выходными. Об этом сообщает EastFruit.

Так, сообщается, что основной причиной повышательной ценовой динамики в данном сегменте, стало сокращение предложения томатов на рынке. Поскольку еще не все тепличные комбинаты приступили к выборкам нового оборота данной продукции.

“На сегодняшний день производители предлагают тепличный томат уже по цене 26-30 грн/кг ($0,94-1,08/кг), что в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что столь существенно повысить цены на томат представителем тепличных комбинатов удалось в условиях дефицита данной продукции. По словам производителей, предложение тепличного томата на текущей неделе резко сократилось. Таким образом, объем поставок томата на украинский рынок сейчас крайне ограничен, в то время как спрос местных оптовых компаний и розничных сетей достаточно высокий, что и позволяет производителям повышать цены на свою продукцию.

На сегодняшний день цены на тепличные томаты в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

Также цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке.

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