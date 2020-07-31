Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати

З 1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким матерям нараховується по-новому в той час, як в Україні перестали видавати "пакунки малюка" при народженні . Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини.

Хто має право на допомогу:

одинокі матері (які не перебувають у шлюбі);

одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини;

мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не має права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям.

Які документи необхідні для оформлення допомоги матерям одиначкам у 2020 році?

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям надаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3) довідка про доходи;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Максимальний розмір допомоги в 2020 році:

для дітей до 6 років - від 1779 грн до 1921 грн;

для дітей від 6 до 18 років - від 2218 грн до 2395 грн;

для дітей від 18 до 23 років - від 2102 грн до 2270 грн.

Як довго виплачується допомога матерям-одиначкам

Фінансова допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця подачі повного пакету документів місцеве управління соціального захисту населення та виплачується у встановленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку. У разі навчання на денній формі у загальноосвітніх, професійно-технічних, професійної та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років (включно).

В яких випадках припиняється виплата грошей одиноким матерям:

тимчасове працевлаштування дитини;

смерть отримувача допомоги або дитини;

позбавлення одинокої матері батьківських прав;

позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку;

відібрання дитини без позбавлення матері (батьків) батьківських прав;

тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним;

надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності;

одержувач допомоги отримує прибуток, який перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в орган соціального захисту населення з місяця, наступного за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

У разі припинення дії вищевказаних обставин, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, що призначає допомогу, з місяця, наступного за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

Як повідомляли Українські Новини, українки, які народили за кородном, теж отримають "пакунок малюка".

Також Міністерство соціальної політики має намір у 2020 році компенсувати вартість "пакунка малюка" сім'ям, що його не отримали.