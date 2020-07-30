Введение официального email в Украине нарушит права граждан, - юрист

В то время, как в Украине хотят ввести официальный email для каждого жителя и юрлица, юрист и адвокат Александр Дульский считает, что возможное автоматическое присвоение юридическим лицам официального электронного адреса при осуществлении государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, является нарушением прав граждан, в частности на защиту.

Об этом он сказал Українським Новинам.

По его словам, этот механизм нарушает права граждан на защиту при получении повесток.

"90% процентов граждан не сделают этого, а это автоматически означает, что повестка не может быть вручена или направлена. Принуждение гражданина это сделать - нарушение", - сказал он.

Он отметил, что согласно законопроекту, направление повестки на электронный адрес будет считаться официальным ее вручением, но в практике Европейского суда по правам человека, соответствующее лицо должно быть проинформировано надлежащим образом, то есть факт сообщения в СМИ и повестка на электронный адрес не означает, что человек оповещен надлежащим образом.

"Человек должен знать о факте слушания дела и надлежащим образом оповещен об этом... Это нарушение права человека на защиту", - подчеркнул Дульский.

Как сообщали Українськi Новини, 18 депутатов предлагают Раде автоматически присваивать юрлицам официальный электронный адрес при госрегистрации.

Ранее в соцсетях раскритиковали идею Минцифры об официальной электронной почте.