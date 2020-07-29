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29 июля 2020, среда, 09:47 100
Общество 2020-07-29T11:30:03+03:00
Українські Новини
В соцсетях раскритиковали идею Минцифры об официальной электронной почте

В соцсетях раскритиковали идею Минцифры об официальной электронной почте

Валерия Драгомирова
Электронная почта, Минцифры, Официальная почта
Электронная почта. Фото: pixabay
Электронная почта. Фото: pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3860, которым предлагается ввести официальные электронные адреса для юридических и физических лиц. Основную проблему украинцы видят в том, что письма будут считаться присланными без дополнительного подтверждения. Ведь невозможно, например, доказать в суде, получал гражданин письмо или нет.

"Разумно было бы дать возможность указывать произвольный адрес. И перестать фантазировать о гарантиях ("надіслані на офіційну електронну адресу вважаються такими, що надіслані офіційно та не потребують додаткового документального підтвердження їх направлення"). Потому что в суде потом человек скажет, что ничего такого не получал и в первый раз обо всем этом слышит. И конечно же, не должно быть принуждения. Хочешь регистрируй, хочешь не регистрируй. С телефонами - тоже самое", - написал пользователь Facebook. 

Официальная почта в Украине. Скриншот: Facebook/Sean Brian TownsendОфициальная почта в Украине. Скриншот: Facebook/Sean Brian Townsend


Также есть вопросы, связанные с тем, будет ли письмо, отправленное с официальной почты, считаться врученным госорганами и не будут ли они в свою очередь утверждать, что никаких писем не получали.

Официальный email. Скриншот: Facebook/Анна БерезецкаяОфициальный email. Скриншот: Facebook/Анна Березецкая


Согласно законопроекту, официальный электронный адрес хотят ввести для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.

"Официальный электронный адрес будет состоять из идентификатора, значка "@" и доменного имени (кроме доменных имен, заканчивающихся на ru).

Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки плательщика налогов", — говорится в сообщении Минцифры.

Как сообщали Українські Новини, Минцифры создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

 

 

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