В соцсетях раскритиковали идею Минцифры об официальной электронной почте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3860, которым предлагается ввести официальные электронные адреса для юридических и физических лиц. Основную проблему украинцы видят в том, что письма будут считаться присланными без дополнительного подтверждения. Ведь невозможно, например, доказать в суде, получал гражданин письмо или нет.

"Разумно было бы дать возможность указывать произвольный адрес. И перестать фантазировать о гарантиях ("надіслані на офіційну електронну адресу вважаються такими, що надіслані офіційно та не потребують додаткового документального підтвердження їх направлення"). Потому что в суде потом человек скажет, что ничего такого не получал и в первый раз обо всем этом слышит. И конечно же, не должно быть принуждения. Хочешь регистрируй, хочешь не регистрируй. С телефонами - тоже самое", - написал пользователь Facebook.

Официальная почта в Украине. Скриншот: Facebook/Sean Brian Townsend



Также есть вопросы, связанные с тем, будет ли письмо, отправленное с официальной почты, считаться врученным госорганами и не будут ли они в свою очередь утверждать, что никаких писем не получали.





Официальный email. Скриншот: Facebook/Анна Березецкая



Согласно законопроекту, официальный электронный адрес хотят ввести для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.

"Официальный электронный адрес будет состоять из идентификатора, значка "@" и доменного имени (кроме доменных имен, заканчивающихся на ru).

Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки плательщика налогов", — говорится в сообщении Минцифры.



Как сообщали Українські Новини, Минцифры создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.