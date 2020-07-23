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23 июля 2020, четверг, 23:51 22
Верховная Рада и партии 2020-07-24T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине хотят ввести официальный email для каждого жителя

В Украине хотят ввести официальный email для каждого жителя

Надежда Комендантова
Законопроект, Депутаты, Паспорт, email, официальный email
Паспорт. Фото: antikor.com.ua
Паспорт. Фото: antikor.com.ua

На прошлой неделе, 16 июля, в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта о присвоении и использовании официальной электронной почты. Они касаются юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и всех обычных молодых людей, впервые получающих паспорт гражданина.

Как пишет "Страна", оба документа опубликованы на сайте парламента. Это проекты №3860 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Гражданский кодекс для обеспечения использования официальной электронной почты, а также №3861 о присвоении и использовании официальной электронной почты.

Проекты имеют целью обязать обзавестись официальный электронный адрес юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и физических лиц, чтобы использовать его для официальной переписки.

Для этого предложены изменения в Гражданский кодекс. В соответствии с ними:

 

 

  • официальный электронный адрес должен состоять из идентификатора, символа "@" и доменного имени. Идентификатором для юридических лиц предлагается брать код согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), для физических лиц - предпринимателей - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Официальные электронные адреса нельзя регистрировать на доменных именах "ru";
  • официальные электронные адреса регистрируются в ЕГР и в Едином государственном демографическом реестре. Другие информационные системы и публичные электронные реестры будут получать информацию об официальных имейлах в порядке информационного взаимодействия;
  • юридическим лицам (включая госорганы и органы местного самоуправления) и физическим лицам - предпринимателям при госрегистрации официальные электронные адреса будут присваиваться автоматически в ЕГР;
  • во время оформления паспорта гражданина Украины в первый раз будут автоматически присваивать официальный электронный адрес и обеспечивать доступ к нему;
  • при обмене паспорта гражданина Украины или при подаче физическим лицом заявления о присвоении официального электронного адреса будут присваивать имейл с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг;
  • письма, направленные на официальный электронный адрес, будут считаться отправленными и официально врученными и не будут требовать дополнительного документального подтверждения их направления.

Кроме того, внесением соответствующих изменений в процессуальные кодексы (Хозяйственный процессуальный кодекс  и Кодекс административного судопроизводства) предложено усовершенствовать положения для создания возможности использования участниками судебного процесса, адвокатами, частными исполнителями, арбитражными управляющими и судебными экспертами официальных электронных адресов.

Ранее Українськi Новини писали, что 14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика.

17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

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