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29 июля 2020, среда, 18:24 91
Верховная Рада и партии 2020-07-29T18:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине хотят ввести официальный email для всех юрлиц

В Украине хотят ввести официальный email для всех юрлиц

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Электронная почта, email, официальный email
Электронная почта. Фото: digitalizando.cl
Электронная почта. Фото: digitalizando.cl

В то время, как в Украине хотят ввести официальный email для каждого жителя, 18 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту автоматически присваивать юридическим лицам официальный электронный адрес при осуществлении государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Об этом говорится в законопроекте № 3860, зарегистрированном в парламенте 16 июля, передают Українські Новини.

Согласно ему, письмо (сообщение) юрлицу считается надлежащим образом направленным и врученным, если такое письмо отправлено на его официальный электронный адрес и есть электронное подтверждение о дате и времени его направления, также эти письма не требуют дополнительного документального подтверждения их вручения.

Также документом предлагается  возможность суда осуществлять вручение решения только на официальный электронный адрес участника судебного процесса, если он указан в заявлении, жалобе, ходатайстве, отзыве, которые адресованы суду.

Заявление об обеспечении иска заявителем, отзыв на апелляционную, кассационную жалобу должны содержать официальный электронный адрес или адрес электронной почты, если они есть.

Согласно законопроекту, копия (текст) судебного приказа (относительно должников), содержащая информацию о веб-адресе решения в Едином государственном реесте судебных решений, вместе с приложениями направляется должнику на его официальный электронный адрес (при его наличии).

Как сообщали Українські Новини, 19 депутатов предлагают Раде ввести понятие официальной электронной почты. При этом эта инициатива вызвала шквал критики в соцсетях.

 

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