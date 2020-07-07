8 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" предлагают парламенту предусмотреть создания медиаобъединения и экспертные советы в медиасфере при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию. Об этом говорится в доработанном для повторного первого чтения законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 2 июля под №2693-д. Закон предусматривает создание органа совместного регулирования в виде общественного объединения, которого создают лица, получившие лицензию или зарегистрированные, согласно закону о медиа. Инициаторы создания такой организации подают в заявку Нацсовет, который ее регистрирует и утверждает состав рабочей группы (причем может отказать только при нарушении сроков подачи или отсутствии у кандидатов лицензии или регистрации как медиа). Рабочая группа в течение 4 месяцев должна создать орган "общего регулирования". Его задачей является утверждение кодексов и экспертных советов. Кодексы должны регулировать критерии отнесения к медиа онлайн-ресурсов, которые не имеют регистрации (она не обязательна для печатных и интернет СМИ), определение критериев отнесения информации к перечню запрещенных законопроектов тем (от пропаганды насилия, порнографии, призывов к свержению государственного строя до позитивного освещения деятельности коммунистических дилеров прошлого и российских властей), а также вопросы связанные с возвратными ограничениями для демонстрации медиа-продуктов. Эти кодексы должны утверждать специальные рабочие группы, в которых не менее 1\/3 членов должны быть представителями Нацсовета. Также это объединение создает и обеспечивает работу экспертных советов, которые рассматривают вопросы нарушений в сфере медиа и дают рекомендационные заключения для Нацсовета. Но эти экспертные советы назначаются Нацсоветом по предложению органа общего регулирования. Также в законопроекте в переходных положениях упоминается Кодекс этики, который должны соблюдать все журналисты, но не указывается, кто и как его принимает – таким же порядком как и остальные кодексы или другим. Кодекс этики украинского журналиста упоминался в законопроекте «О дезинформации» разработанным Министерством культуры при министре Владимире Бородянском, которого НСЖУ назвал «врагом украинской прессы». Законопроект предусматривал создание Ассоциации профессиональных украинских журналистов – единственное объединение, в которое обязательно должны были входить все профессиональные журналисты (без этого они не имели права на защиту государства как журналисты). Эта Ассоциация должна была утверждать Кодекс этики журналиста и наказывать журналистов за его несоблюдение, а также выдавать единые пресс-карты. Первая редакция законопроекта «О медиа» была разработана одновременно и, как заявляли его разработчики, как часть пакета по регулировании СМИ с законопроектом «О дезинформации». И все перечисленные нормы во второй редакции законопроекта остались неизменными. Но "законопроект Бородянского" раскритиковали как журналистская общественность, так и международные организации и он не был внесен ни в Кабмин, ни в парламент в отличие от законопроекта "О медиа". Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 "О медиа". 1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"). Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность. В апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета. 4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять. 8 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту признать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной, Рада так и не рассмотрела отчет.