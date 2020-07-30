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30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

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30 июля 2020, четверг, 12:15 12
Lifestyle 2020-07-30T12:15:32+03:00
Українські Новини
Хороший период для начинаний и финансовых вложений. Лунный гороскоп на сегодня

Хороший период для начинаний и финансовых вложений. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
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Лунный гороскоп на 30 июля 2020. Фото: pixabay
Лунный гороскоп на 30 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в четверг Овнов, Близнецов и Водолеев ждет успех в делах, в 17:28 начнется одиннадцатый лунный день и растущая Луна в знаке Стрелец. Астрологи уверяют, что этот день связан с началом всего нового. Не давайте сомнениям и комплексам побороть вас, иначе не сможете достичь успеха и использовать все возможности 11 лунных суток. Подробнее о том, что стоит делать в четверг, 30 июля, расскажут Українські Новини.

В этот день следует действовать уверенно, напористо, а также не нужно бояться совершать ошибки. Кроме того, наступает хорошее время для финансовых вложений, проведения важных встреч.

Выбирая одежду, обратите внимание на вещи изумрудного и желтого цветов. А запах сандала дополнит образ.

В четверг стоит добавить в рацион фасоль, ягоды, а также овощи и фрукты, которые содержат витамин А.

Важно в 11 лунные сутки бережно относиться к сухожилиям и тазобедренным суставам, не напрягать нервную систему. Также стоит уделить время закаливанию и профилактике болезней седечно-сосудистой системы. Таже астрологи советуют проводить очистительные процедуры. Вода поможет смыть негатив, потому в четверг полезно будет посетить баню, SPA или бассейн.

Как сообщали Українські Новини, на Марсе впервые обнаружили озон и углерод.

Также синоптик рассказала, какой будет погода до конца недели.

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