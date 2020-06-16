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16 июня 2020, вторник, 18:57 11
Мир 2020-06-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Евросоюз начал антимонопольное расследование против компании Apple

Евросоюз начал антимонопольное расследование против компании Apple

Елизавета Кесельман
Apple, Еврокомиссия, Антимонопольное расследование, компания Apple, Жалоба на Apple
Техника Apple. Фото: pixabay
Техника Apple. Фото: pixabay

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Apple, которая зарегистрировала представительство в Украине, после того, как одна из дочерних компаний пожаловалась на App Store. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского союза. 

Отмечается, что расследование началось после того, как Kobo, дочерняя компания Rakuten, занимающаяся продажей электронных книг пожаловалась на 30% комиссию в App Store, обвинив Apple в продвижении своего собственного сервиса Apple Books.

Подобная жалоба поступила и от музыкального сервиса Spotify в прошлом году, в которой утверждалось, что Apple использует свой App Store для подавления инноваций и ограничение выбора потребителей в пользу своего собственного сервиса Apple Music.

После этого, Еврокомисся заявила о старте антимонопольного расследования.

"Расследования касаются, в частности, обязательного использования собственной проприетарной системы покупок в приложениях Apple и ограничений возможности разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевые возможности покупки вне приложениями", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд, среди которых была Apple. 

Кроме того, в 2019 году на Tesla, Apple и Microsoft подавали в суд и обвинили в гибели детей в шахтах Конго.

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