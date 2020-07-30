Сезон смородины заканчивается, а цены на ягоду вдвое больше прошлогодних

Оставшиеся объемы фермеры продают примерно в 2 раза дороже, чем в прошлом году. Связано это с тем, что в нынешнем сезоне урожайность черной смородины была не самой высокой – свою роль сыграли достаточно прохладное начало лета и обильные дожди в западных регионах страны.

При этом, если сравнивать с ценами непосредственно этого года, то к концу сезона продаж черная смородина существенно подешевела.

"На данный момент последние партии черной смородины производители предлагают по ценам 40-60 грн/кг ($1,44-2,17/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Снижать отпускные цены на последние в этом сезоне партии черной смородины садоводов вынуждали качественные характеристики данной продукции", – сообщают эксперты.

Кроме этого, фактором, снижающим цены на черную смородину, стали перерабатывающие предприятия, которые являются основными закупщиками ягоды.

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