Груши помогут сбросить лишние килограммы. Какие полезные и вредные свойства летнего фрукта

В то время, как в Украине начался сезон дыни, на прилавках рынков и магазинов появились груши, которые имеют не только полезные свойства, но и могут навредить здоровью. Українські Новини сделали подборку полезных и вредных свойств сезонного фрукта.

Полезные свойства груши

Груша не только вкусная, но и имеет ряд полезных свойств. Регулярное употребление этого фрукта поможет снизить уровень холестерина в крови. Также помогает укрепить иммунитет и даже избавиться от лишних килограммов.

Кроме того, грушу разрешается употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Также рекомендуют ее употреблять беременным женщинам и маленьким детям, так как в грушах содержится много витаминов и микроэлементов.

В 100 г груши содержится:

Аскорбиновая кислота – 5 мг.

Токоферол – 0,4 мг.

Витамины группы В: витамин В2 – 0,03 мг, витамин В5 – 0,05 мг, витамин В9 – 0,002 мг, витамин В1 –0,02 мг, витамин В6 –- 0,03 мг.

Калий – 155 мг.

Натрий – 14 мг.

Кальций – 19 мг.

Железо – 2,3 мг.

Фосфор – 16 мг.

Магний – 12 мг.

Сера и кремний – по 6 мг.

Также в плодах содержится клетчатка, которая нормализует работу кишечника.

Вредные свойства груши

Груши в сыром виде не рекомендуется употреблять при язве желудка.

Запрещается употреблять фрукт натощак, так как он раздражает слизистую кишечника. После употребления груши, желательно съесть мясо и другую тяжелую пищу.

Также рекомендуется употреблять плоды через полчаса-час после приема пищи. Также их нельзя запивать водой, ведь это может вызвать дискомфорт в животе и диарею.

Ранее Українські Новини сообщали, на рынке самым дешевым фруктом из доступных оказался банан. Средняя розничная цена на банан в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 грн/кг.

Также резко упали цены на ранний херсонский арбуз, оптовая цена за ягоду достигала 20 грн/кг.