Груши помогут сбросить лишние килограммы. Какие полезные и вредные свойства летнего фрукта

В то время, как в Украине начался сезон дыни, на прилавках рынков и магазинов появились груши, которые имеют не только полезные свойства, но и могут навредить здоровью. Українські Новини сделали подборку полезных и вредных свойств сезонного фрукта. Полезные свойства груши Груша не только вкусная, но и имеет ряд полезных свойств. Регулярное употребление этого фрукта поможет снизить уровень холестерина в крови. Также помогает укрепить иммунитет и даже избавиться от лишних килограммов. Кроме того, грушу разрешается употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Также рекомендуют ее употреблять беременным женщинам и маленьким детям, так как в грушах содержится много витаминов и микроэлементов. В 100 г груши содержится: Аскорбиновая кислота – 5 мг. Токоферол – 0,4 мг. Витамины группы В: витамин В2 – 0,03 мг, витамин В5 – 0,05 мг, витамин В9 – 0,002 мг, витамин В1 –0,02 мг, витамин В6 –- 0,03 мг. Калий – 155 мг. Натрий – 14 мг. Кальций – 19 мг. Железо – 2,3 мг. Фосфор – 16 мг. Магний – 12 мг. Сера и кремний – по 6 мг. Также в плодах содержится клетчатка, которая нормализует работу кишечника. Вредные свойства груши Груши в сыром виде не рекомендуется употреблять при язве желудка. Запрещается употреблять фрукт натощак, так как он раздражает слизистую кишечника. После употребления груши, желательно съесть мясо и другую тяжелую пищу. Также рекомендуется употреблять плоды через полчаса-час после приема пищи. Также их нельзя запивать водой, ведь это может вызвать дискомфорт в животе и диарею. Ранее Українські Новини сообщали, на рынке самым дешевым фруктом из доступных оказался банан. Средняя розничная цена на банан в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 грн\/кг. Также резко упали цены на ранний херсонский арбуз, оптовая цена за ягоду достигала 20 грн\/кг.