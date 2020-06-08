Какие ягоды и фрукты наиболее полезны в летний сезон

Лето имеет вкус спелой черешни, клубники и арбуза. Это пора, когда обильное количество ягод и фруктов размещаются на прилавках магазинов и супермаркетов. О том, какие сезонные фрукты наиболее рполезные для организма, передают журналы rivertea и parenting.firstcry.

Клубника

В состав клубник входят витамины В5, В6, С. Именно поэтому она благотворно влияет на пищеварительную систему, имеет мочегонный эффект, улучшает аппетит. Благодаря наличию антиоксидантов эта ягода обладает противораковыми свойствами, а также способствует замедлению процесса старения. Клубника очищает организм, полезна при лечении гипертонии, аритмии, атеросклероза, анемии, маточных кровотечений.

Черника

Черника - лесная ягода, которая обладает множеством антиоксидантов. В ее состав также входит большое количество витаминов А, В, С и пектиновых веществ, благодаря чему быстро и эффективно из организма выводятся соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды. Свежая черника очень полезна при гепатите и гастрите с пониженной кислотностью, а отвар из листьев черники оказывает антисептическое действие и применяется при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и при мочекаменной болезни.

Земляника

Землянику употребляют с целью профилактики гипертонии и склероза. Эта ягода – сильное мочегонное средство, способствующее выведению песка из почек и мочевого пузыря. Как и черника, земляника замедляет процесс старения мозга, защищает его от вредного воздействия радиоактивного облучения. В лесной землянике огромное сочетание глюкозы и фруктозы. Именно земляника занимает первое место среди всех ягод и фруктов по количеству кальция.

Малина

Малина - еще один борец со старением благодаря наличию антиоксидантов. Она полезна при гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклерозе. Ягода содержит эллановую кислоту, употребление которой снижает риск онкологических заболеваний. Ее рекомендую женщинам, так как малина способствует улучшению цвета лица. Малина богата витаминами C, B9, B3, PP, E. Также малина является одним из лучших лекарств при простудных заболеваниях.

Вишня

Вишня содержит минимум калорий и максимум полезностей – клетчатку, бета-каротин, витамины А, В и С, марганец, калий, железо, фолиеву кислоту, флавоноиды. Благодаря такому богатому составу вишня снижает риск респираторных заболеваний, сахарного диабета, атеросклероза. Она очень полезна для нормальной работы сердца, при анемии, гипертонии, при расстройствах нервной системы. Вишня обязательно должна быть в рационе беременных в связи с благотворным влиянием фолиевой кислоты на развитие плода. Она оказывает тонизирующий эффект и повышает иммунитет.

Крыжовник

Эта ягода очень полезна для людей, больных сахарным диабетом, поскольку содержит в себе хром, который стимулирует выработку инсулина, понижая таким образом уровень сахара в крови. Кроме того, крыжовник характеризуется уникальными антибактериальными свойствами и издавна рекомендуется при расстройстве желудка и дизентерии. Крыжовник богат железом, йодом, калием, кальцием, магнием, фосфором и другими минеральными веществами.

Абрикос

Абрикос - очень вкусный и полезный фрукт. Он в большом количестве содержит пектиновые вещества, крахмал, инулин, яблочную, лимонную, винную, салициловую кислоты, витамины А, В1, В2, С. Абрикос незаменим при лечении анемии, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе аритмии и сердечной недостаточности, а также способствует улучшению работы мозга и памяти.

Арбуз

Арбуз - это максимум воды и минимум калорий. Эта - один из рекордсменов по содержанию ликопена, который является мощным антиоксидантом. Это прекрасное мочегонное и желчегонное средство, которое к тому же, снижает уровень холестерина в организме и эффективно очищает печень и почки. Употребление арбуза полезно при лечении артрита, атеросклероза, подагры, гастрита, гепатита

Черная смородина

Черная смородина стоит на первом месте по содержанию витамина С, и является мощным средством для повышения иммунитета. В ягодах смородины, помимо витамина С, еще есть витамины группы В и Р и провитамин А также входят пектиновые вещества, эфирное масло, фосфорная кислота, дубильные вещества, соли калия, железо и фосфор. Черная смородина необходима людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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