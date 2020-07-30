Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе

Сбежавший экс-президент Украины Виктор Янукович, которого заочно арестовали для экстрадиции из России, остался без дачи в приморском курортном Урзуфе Донецкой области. Бойцы Азова превратили ее в военную базу. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Дом в Урзуфе строили специально для бывшего президента, а теперь беглеца и политического эмигранта Виктора Януковича, когда он был еще руководителем области. На участке растут сосны, чтобы Янукович ходил и дышал, а в море - волнорезы, однако теперь доступ на территорию закрыт.

Здесь он часто отдыхал, будучи главой Донецкой области и этот дом очень нравился его сыну Виктору. А ранее - эта места принадлежали детскому пансионату.

Военные рассказывают, что от сбежавшего президента остался только стол. А сами военные "Азова" обустроили на территории резиденции спортзал и библиотеку: на подоконнике комплекса солдатские берцы, во дворе - ящики из-под боеприпасов, а возле гаража стоят танки.

Бойцы на базе проводят уроки, читают лекции и проводят тактические занятия.

Как сообщали Українські Новини, дача в Урзуфе- не последняя недвижимость Януковича: он купил дом в поселке под Москвой.

Кроме того, Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей.