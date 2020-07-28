Адская жара усилится до +36, а Запад зальет дождями с градом. Прогноз погоды на 29 июля

29 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), днем грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+31 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Житомирской области местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град и шквалы 15-20 м/с; ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+35 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град и шквалы 15-20 м/с; ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +29…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

28 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+28 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.