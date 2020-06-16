Марс засветился зеленым сиянием. Астрономы обнаружили необычное явление

После того, как ученые обнаружили более 30 внеземных цивилизаций, которые способны общаться друг с другом, Европейское космическое агентство (EAS), с помощью аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) обнаружило необычное зеленое сияние на поверхности Марса, которое распростерлось вокруг всей планеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы EAS.

Как отмечается, аппарат снял необычное сияние зеленого цвета в период между 24 апреля и 1 декабря 2019 года. Обработать полученные снимки удалось только сейчас.

На данный момент эксперты и ученые не могут объяснить причину возникновения такого явления. На Земле северное сияние возникает когда в верхний слой атмосферы попадают заряженные электроны из межпланетного пространства. При этом подобное может возникать при взаимодействии атомов атмосферы с солнечным светом.

Ученые около 40 лет предполагали, что сияние существует и на Марсе. Аппарат TGO подтвердил эту теорию.

TGO вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Аппарат вращается вокруг Красной планеты, фиксируя атмосферу и поверхность.

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