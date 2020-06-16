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16 июня 2020, вторник, 18:23 124
Космос 2020-06-16T18:23:16+03:00
Українські Новини
Марс засветился зеленым сиянием. Астрономы обнаружили необычное явление

Марс засветился зеленым сиянием. Астрономы обнаружили необычное явление

Елизавета Кесельман
Космос, Марс, Астрономы, Северное сияние, Сияние на Марсе
На Марсе обнаружили необычное зеленое сияние. Фото: esa.int
На Марсе обнаружили необычное зеленое сияние. Фото: esa.int

После того, как ученые обнаружили более 30 внеземных цивилизаций, которые способны общаться друг с другом, Европейское космическое агентство (EAS), с помощью аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) обнаружило необычное зеленое сияние на поверхности Марса, которое распростерлось вокруг всей планеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы EAS.

Как отмечается, аппарат снял необычное сияние зеленого цвета в период между 24 апреля и 1 декабря 2019 года. Обработать полученные снимки удалось только сейчас.

На данный момент эксперты и ученые не могут объяснить причину возникновения такого явления. На Земле северное сияние возникает когда в верхний слой атмосферы попадают заряженные электроны из межпланетного пространства. При этом подобное может возникать при взаимодействии атомов атмосферы с солнечным светом.

Ученые около 40 лет предполагали, что сияние существует и на Марсе. Аппарат TGO подтвердил эту теорию.

TGO вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Аппарат вращается вокруг Красной планеты, фиксируя атмосферу и поверхность.

Как сообщали Українські Новини, 5 июня в Украине состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым. 

Кроме того, впервые в истории частная компания SpaceX отправила астронавтов в космос.

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