Местами жара ослабнет и придут дожди с грозами. Прогноз погоды на 30 июля

30 июля в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью (кроме Волынской области) кратковременные дожди, грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем в Сумской области кратковременные дожди, грозы, в остальных областях без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Днепропетровской области, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +34 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области днем местами кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

29 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.