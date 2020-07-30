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30 июля 2020, четверг, 06:45 41 Новости дня
Общество 2020-07-30T06:45:01+03:00
Українські Новини
Догоним ВВП Украины 2013 года, в Минске задержали путинских боевиков, Луческу троллят на 75-летие

Догоним ВВП Украины 2013 года, в Минске задержали путинских боевиков, Луческу троллят на 75-летие

Денис Иванеско
ВВП, Мирча Луческу, ВВП Украины, ЧВК Вагнера, Главное за день

Минэкономики опубликовало сегодня прогноз экономического развитияВы не поверите – мы будем догонять свои же показатели 10-летней давности. В 2013 ВВП Украины был $183 млрд. В 2023 прогнозируют 5 689 млрд грн с курсом 29.1 грн/$. Это составит $195 млрд.  

То есть, экономика произведет практически столько же, сколько 10 лет тому назад. Потерянное десятилетие(  

К чести Шмыгаля, это более честный прогноз, чем его предшественника Гончарука, который обещал рост 40% ВВП за 5 лет.

На третий день пропажи дела по расследованию разгона студентов на Майдане в октябре 2013, Генпрокуратура завела расследование. Говорит, что пропало не все дело, а часть материалов. И случилось это полтора года назадС силового разгона студентов начался Евромайдан. Спустя 7 лет никто не ответил за это, так еще и дело потеряли(

Налоговая похвасталась, что украинская телеведущая каждый месяц получает доход больше, чем 2 годовые зарплаты президента США. Ни фамилии, ни телеканала налоговая не назвала. Указала лишь сумму – 216 млн грн доходов за 2019 год. В месяц это будет по 21 млн грн или по $800 тыс. Президенту США платят по $ 400 тыс в год. Кое в чем Америку мы перегнали)

Полиция нашла оригинальное оправдание почему не может уже неделю найти "полтавского террориста". Он на прошлой неделе взял в заложники областного начальника уголовного розыска, а потом скрылся в лесу.  Геращенко полагает, что преступник совершил суицидПоэтому его поиски с собаками и дронами не привели к успеху.

В Беларуси, где в следующее воскресенье состоятся выборы президента, задержали 32 боевика российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Власти считают, что боевики могли дестабилизировать обстановку перед голосованием. Выдало спецназовцев необычное поведение. Они поселились в санатории под Минском – не пили спиртного и не веселились)

Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу празднует свое 75-летие в Киеве. Суркис в своем поздравлении припомнил мистеру "призовую витрину донецкого "Шахтера". Сам "Шахтер" потроллил своего бывшего наставника – пожелал "поддержки преданных друзей".

В четверг еще будет тепло, а на выходных похолодает до +23.

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