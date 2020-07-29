Суркис поздравил Луческу с 75 -летием и похвалил за "призовую витрину" "Шахтера"

29 июля исполнилось 75 лет главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу. От имени его нового клуба юбиляра поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук, отмечает официальный портал столичного клуба.

"Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности", - отмечено в поздравительном послании.

Президент и капитан команды особенно подчеркнули, что юбиляр является приверженцем зрелищной, искрометной игры.

"Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение", - отмечается в обращении к Луческу.

"Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!", - резюмируется в тексте праздничного послания, подписанного Игорем Суркисом и Сергеем Сидорчуком.