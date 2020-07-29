подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Суркис поздравил Луческу с 75 -летием и похвалил за "призовую витрину" "Шахтера"
29 июля 2020, среда, 13:59 15
Спорт 2020-07-29T13:59:01+03:00
Українські Новини
Суркис поздравил Луческу с 75 -летием и похвалил за "призовую витрину" "Шахтера"

Суркис поздравил Луческу с 75 -летием и похвалил за "призовую витрину" "Шахтера"

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Динамо, Суркис, Луческу
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: fcdynamo.kiev.ua

29 июля исполнилось 75 лет главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу. От имени его нового клуба юбиляра поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук, отмечает официальный портал столичного клуба.

"Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности", - отмечено в поздравительном послании.

Президент и капитан команды особенно подчеркнули, что юбиляр является приверженцем зрелищной, искрометной игры.

"Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение", - отмечается в обращении к Луческу.

"Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!", - резюмируется в тексте праздничного послания, подписанного  Игорем Суркисом и Сергеем Сидорчуком.

Больше новостей о: Спорт Футбол Динамо Суркис Луческу

Тренерский интернационал в штабе "Динамо": Луческу...
В "Шахтере" рассказали, почему дважды отказали Луч...
"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пож...
Порошенко улетел отдыхать в Турцию, пока его сторо...
Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в ТКГ
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021
Новости
ОО "Защитим Протасов Яр" заявила об остановке незаконной застройки Протасова Яра 14:19
Зеленский узурпировал право жителей Северодонецка и Лисичанска выбирать себе власть, - ОПЗЖ 14:19
Зеленский пообещал отвечать, если на Донбассе будут серьезные обстрелы 14:15
Пограничники похвастались, что не взяли 100 долларов взятки у белоруса 14:01
Суркис поздравил Луческу с 75 -летием и похвалил за "призовую витрину" "Шахтера" 13:59
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
больше новостей
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok