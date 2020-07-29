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29 июля 2020, среда, 21:54 609
Политика 2020-07-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Киев" начали тестировать пассажиров на коронавирус

В аэропорту "Киев" начали тестировать пассажиров на коронавирус

Ольга Фандорина
Аэропорт, Аэропорт
Аэропорт
Аэропорт "Киев". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Клиника VERDE Medical Clinic начала ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"Анализы забирают сотрудники клиники VERDE Medical Clinic. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир", - сказано в нем.

Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, возле медпункта на первом этаже терминала А.

В пункте тестирования медработник берет мазок из горла и носа, после чего материал направляется на исследование в лабораторию Института микробиологических исследований IMD, результат исследования придет на е-мейл пассажира в течение 24 часов.

Также результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру направляется уведомление о снятии с резервации и прекращении действия 14-дневного контроля самоизоляции.

Стоимость услуги составляет 1 700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".

Также в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы. 

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