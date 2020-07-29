Максимальный бал по ВНО получили 447 абитуриентов

В то время, как 8% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, 13% – по истории, 447 абитуриентов получили 200 баллов по внешнему независимому оцениванию (ВНО) в 2020 году.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Хотя в общем мы и видим рост количества участников на 63% тех, кто получил 200 баллов, с 274 до 447, но в целом мы можем говорить, как и в прошлом году, в этом году, у нас есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл - это испанский язык", - сказал Бойко.

Так, 64 ученика сдали ВНО по физике на максимальные 200 баллов, по сравнению с 4 учениками в прошлом году.

142 человека в этом году сдали ВНО по математике на максимальные 200 баллов, 49 - по истории, 84 - по английскому языку.

Однако в этом году упало количество тех, кто сдал ВНО по украинскому языку и литературы не 200 баллов по сравнению с прошлым годом - 8 человек.

Также, ВНО по химии на 200 баллов в этом году написали 49 человек, по сравнению с 77 в прошлом году.

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что в Ивано-Франковской области один участник ВНО сдал 4 ВНО на 795 баллов из 800 возможных.

"В этом году есть один участник ВНО, который является абсолютным уникумом, который сдавал 4 предмета. Два из низ украинский язык и литературу и математику сдал на 200 баллов, английский язык - на 199 баллов и физику на 196 баллов", - отметил он.

При этом, Шкарлет подчеркнул, что намерен лично сообщить об этом Президенту Владимиру Зеленскому и этот ученик будет определенным способом отмечен.

Как сообщали Українськi Новини, 5,5% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии, 10,1% - по химии.

13% абитуриентов не сдали ВНО по математике, 8% — по физике.