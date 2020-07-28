География не покорилась 5% выпускников. Вдвое больше абитуриентов не сдали химию

5,5% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии, 10,1% — по химии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал / не сдал" не преодолели: по географии — 5,56%, по химии — 10,15%", — сказано в нем.

29 июля на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по географии, химии.

Сегодня состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал".

Был определен пороговый балл "сдал /не сдал" для тестов географии - 24 тестовых балла, по химии - 13.

Как сообщали Українськi Новини, 13% абитуриентов не сдали ВНО по математике, 8% — по физике.

8% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, 13% – по истории.