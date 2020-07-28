География не покорилась 5% выпускников. Вдвое больше абитуриентов не сдали химию

5,5% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии, 10,1% — по химии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини. "От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал \/ не сдал" не преодолели: по географии — 5,56%, по химии — 10,15%", — сказано в нем. 29 июля на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по географии, химии. Сегодня состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал\/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал \/не сдал" для тестов географии - 24 тестовых балла, по химии - 13. Как сообщали Українськi Новини, 13% абитуриентов не сдали ВНО по математике, 8% — по физике. 8% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, 13% – по истории.