ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку

В то время, как дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля, 8% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, 13% – по истории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам", – сказано в нем.

По результатам работы комиссии, определены пороговые баллы и процент тех, кто не сдал тестирование.

Согласно ему, ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников тестирования, по истории Украины – 13,19%, по биологии порог не преодолели 5,51% участников тестирования, по английскому языку – 7,35%, по немецкому языку – 11,4%, по французскому языку – 7,8%, по испанскому языку – 11,3%.

Результаты ВНО по этим предметам с оценками по 200-балльной и 12-балльной шкале появятся на страницах участников ВНО 24 июля.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание по математике не сдали 13% абитуриентов и 8% – по физике.

17 июля состоялось последнее ВНО по химии. На тестирование зарегистрировались 14105 выпускников.