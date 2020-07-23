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23 июля 2020, четверг, 17:25 456
Общество 2020-07-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку

ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, Абитуриенты, ВНО-2020, выпускники-2020, УЦОЯО
ВНО 2020. Фото: pixabay.com
ВНО 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля, 8% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, 13% – по истории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам", – сказано в нем.

По результатам работы комиссии, определены пороговые баллы и процент тех, кто не сдал тестирование.

Согласно ему, ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников тестирования, по истории Украины – 13,19%, по биологии порог не преодолели 5,51% участников тестирования, по английскому языку – 7,35%, по немецкому языку – 11,4%, по французскому языку – 7,8%, по испанскому языку – 11,3%.

Результаты ВНО по этим предметам с оценками по 200-балльной и 12-балльной шкале появятся на страницах участников ВНО 24 июля.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание по математике не сдали 13% абитуриентов и 8% – по физике.

17 июля состоялось последнее ВНО по химии. На тестирование зарегистрировались 14105 выпускников.

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