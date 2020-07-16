ВНО по математике не сдало больше абитуриентов, чем по физике

13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике, 8% - по физике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц; по физике - 92%", - говорится в нем.

Отмечается, что в четверг состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал".

Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике - 12.

17 июля на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по математике и физике.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты Внешнего независимого оценивания по географии огласят до 29 июля.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.