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16 июля 2020, четверг, 17:46 15
Общество 2020-07-16T18:00:01+03:00
Українські Новини
ВНО по математике не сдало больше абитуриентов, чем по физике

ВНО по математике не сдало больше абитуриентов, чем по физике

Ольга Фандорина
Тестирование, ВНО, ВНО-2020, ВНО по математике, ВНО по физике
Тестирование. Фото: umannews.city
Тестирование. Фото: umannews.city

13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике, 8% - по физике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц; по физике - 92%", - говорится в нем.

Отмечается, что в четверг состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал".

Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике - 12.

17 июля на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по математике и физике.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты Внешнего независимого оценивания по географии огласят до 29 июля.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.

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