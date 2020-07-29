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29 июля 2020, среда, 20:08 1350
Происшествия 2020-07-29T20:30:12+03:00
Українські Новини
В Киеве уснувший водитель устроил ДТП. Пострадали двое несовершеннолетних

В Киеве уснувший водитель устроил ДТП. Пострадали двое несовершеннолетних

Елена Новикова
ДТП, Несовершеннолетние, пострадавшие в ДТП, Патрульная полиция
В Киеве уснувший за рулем мужчина устроил ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва
В Киеве уснувший за рулем мужчина устроил ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

В Киеве утром в среду, 29 июля, на улице Саперно-Слободской водитель автомобиля ВАЗ уснул за рулем и въехал в отбойник, в то время, как в Полтавской области на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль. По предварительной информации, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Telegram-канале.

"Сегодня утром на службу 102 поступило сообщение о ДТП на улице Саперно-Слободской. По словам водителя автомобиля ВАЗ, он заснул за рулем, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с отбойником. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Врачи госпитализировали их в одно из медицинских учреждений столицы", — говорится в нем.

Отмечается, что в дальнейшем все обстоятельства этого события будут устанавливать следователи.

Фото: В Киеве уснувший за рулем водитель устроил ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

Как сообщали Українські Новини, на трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Есть погибшие и травмированные.

Также полиция начала расследовать ДТП с участием автомобиля директора Roshen.

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