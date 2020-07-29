В Киеве появятся дополнительные перехватывающие парковки, - КГГА

После заявления КГГА о намерении увеличить штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на общественном транспорте, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили о планах оборудовать перехватывающие парковки возле шести станций метро. На данный момент в режиме опытной эксплуатации уже работает одна из таких парковок вблизи станции "Выдубичи".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пока планируется установка перехватывающих парковок установлены на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";

Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

В целом такие паркинги смогут вместить до 988 автомобилей.

Как отметили в КГГА, перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом. "Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Пока что парковка на "Выдубичах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.

Ранее Українські Новини сообщали, из-за проблем городского трафика, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

По данным компания по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году в столице Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.