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30 июля 2020, четверг, 05:30 785 Инфографика
Финансы 2020-07-30T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине, Надбавка к пенсии
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам, одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передают  Українські Новини.

Размер помощи рассчитывается по формуле и составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас прожитминимум для этой категории равен 1712 гривням, соответственно сумма помощи – 685 гривен.

Повышение пенсий одиноким пенсионерам. Автор: facebook.com/MLSP.gov.uaПовышение пенсий одиноким пенсионерам. Автор: facebook.com/MLSP.gov.ua

При этом, выплата назначена "задним числом" – с 1 января 2020 года. Она положена пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе.

"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.

Тем временем, сиротам и лишенным родительской опеки детям повысили соцстипендию до 150% прожиточного минимума.

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