Сиротам и лишенным родительской опеки детям повысили соцстипендию до 150% прожиточного минимума

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума в среднем на одно лицо. За принятие законопроекта №2013 в целом проголосовал 351 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли или объявлены умершими, погибли или пропали без вести), предоставлено право на получение соцстипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования независимо от их ведомственного подчинения.

Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров.

Также парламентарии повысили детям с соответствующим статусом ежегодное пособие для приобретения учебной литературы до трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

Выплата указанного пособия осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Как сообщали Українськi Новини, прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысился. В связи с этим увеличилась сумма некоторых социальных выплат.

26 февраля Камбин перевел студентов на линии соприкосновения на соцстипендии и повысил их до 2,3 тыс. гривен.