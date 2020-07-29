Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Соответствующее решение о выплатах было принято на заседании Кабинета министров.

"Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Тем временем,сиротам и лишенным родительской опеки детям повысили соцстипендию до 150% прожиточного минимума.

Прожиточный минимум с 1 июля 2020 года в очередной раз повысился. В связи с этим увеличилась сумма некоторых социальных выплат.

26 февраля Камбин перевел студентов на линии соприкосновения на соцстипендии и повысил их до 2,3 тыс. гривен.