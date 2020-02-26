Камбин перевел студентов, проживающих на линии соприкосновения, на соцстипендии

Кабинет Министров перевел студентов, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения, на социальные стипендии, повысив их до 2,3 тыс. гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, студентам (курсантам), проживающим на линии соприкосновения, предоставляется право на выплату социальной стипендии, которая составляет 2 360 гривен.

Такое право предоставляется не только студентам высших учебных заведений, но и студентам заведений профессионального предвысшего образования.

Отмечается, что социальную стипендию также получают дети участников Революции Достоинства, боевых действий, лиц с инвалидностью впоследствии войны и дети, лишенные родительского попечения.

Размер стипендии студентов профессионального предвысшего образования составляет 890 гривен, а студентов вузов - 1180 гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, студенты, проживающие на линии соприкосновения, и ранее могли пользоваться правом на выплату социальной стипендии при регистрации как внутренне перемещенные лица.

Как сообщали Українські Новини, 23 января Кабмин отменил возрастное ограничение до 23 лет при получении соцстипендии участникам боевых действий.