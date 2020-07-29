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29 июля 2020, среда, 17:06 518
Общество 2020-07-29T17:06:35+03:00
Українські Новини
На Киевщине снижается количество новых случаев заболевания COVID-19. Где болеют больше всего

На Киевщине снижается количество новых случаев заболевания COVID-19. Где болеют больше всего

Кира Молчанова
Киевская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 28 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 39 человек до 3 629.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 29 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 629 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 317 детей и у 577 медицинских работников... За сутки подтверждено 39 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 5 до 16 лет", - сказано в нем.

10 больных были госпитализированы, а остальные пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За сутки не поступало сообщений о летальных случаях.

Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 за весь период эпидемии 674 больных были госпитализированы, а 2 955 оставлены под наблюдением на самоизоляции.

За все время 2 602 человека выздоровели, включая 229 детей.

В то же время 60 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области за время эпидемии.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 42 человека до 3 590.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 28 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 132 человека до 7 932, умерших - на 2 человека до 132.

Кроме того, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о введении новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 1 августа.

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