В Ассоциации риелторов рассказали, что нужно сделать, чтобы вывести рынок аренды недвижимости из тени

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) выступает за снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 5% для операций по аренде жилой недвижимости для "детенизации" рынка.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент АСНУ Юрий Пита.

"Если говорить о проблемах, то еще я бы отметил рынок аренды жилой недвижимости, который находится в "тени". И единственный способ вывести его в абсолютно легальную плоскость очень простой. Уменьшите налог. В итоге, вы получите денег в бюджет намного больше, чем сейчас, за счет выхода рынка из "тени", - сказал он.

По его словам, сейчас при сдаче физлицом своей недвижимости в аренду сделка облагается 19,5% налогов – 18% НДФЛ и 1,5 военный сбор.

Если арендодатель оформит статус физлица-предпринимателя, то он уплачивает 5% налога, при этом присутствует ограничение по площади объекта.

Но при этом, далеко не все арендодатели готовы оформлять статус ФЛП ради одной сделки аренды.

В то же время, для сделок по купле-продажи недвижимости максимальная ставка НДФЛ для резидента Украины – 5%.

"Остальные, в частности те, кто не хотят регистрировать ФЛП и нести связанные с этим расходы, ради одной сделки, сдают объекты "в темную" или занижают стоимость в договорах. Сделайте вы 5% НДФЛ для всех, как при купле-продаже недвижимости, и вы увидите, какие будут поступления", - сказал Пита

Он добавил, что по его данным, клиенты готовы платить 5% налога при аренде недвижимости.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) считает нецелесообразным установление единого порядка осуществление финансового мониторинга для всех его субъектов.

В законе, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), изменена норма об уплате аренды.

Кроме того, Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.