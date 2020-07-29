ЕС отправит правоохранительным органам в Украине средства защиты от коронавируса

В Европейском Союзе, где будут лечить от коронавируса Ремдисивиром, через свою консультативную миссию в Украине (КМЕС) на этой неделе отправят государственным органам в регионах защитное оборудование, предназначенное для предотвращения распространения COVID-19. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КМЕС.

Как отмечается, партнеры КМЕС в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Мариуполе получат средства индивидуальной защиты, чтобы снизить риски для здоровья при исполнении служебных обязанностей.

В частности, КМЕС передаст защитные перчатки, респираторы FFP3 / FFP2, термометры и дезинфицирующие средства Национальной полиции, Службе судебной охраны, Государственной таможенной службе, Службе безопасности Украины и областным прокуратурам.

"Ситуацию, возникшую из-за COVID-19, невозможно преодолеть самостоятельно. Борьба с коронавирусом ставит беспрецедентные задачи и требует немедленного реагирования. Только объединив наши усилия, мы сможем победить вирус и уменьшить его последствия", - заявил председатель КМЕС Антти Хартикайнен.

Переданные средства индивидуальной защиты - часть пакета помощи от КМЕС стоимостью почти 120 тысяч евро. В начале мая этого года часть этой помощи получили и ведомства-партнеры миссии на центральном уровне.

Как сообщали Українські Новини, ООН оценивает убытки мирового туризма из-за коронавируса в 320 миллиардов долларов.

Кроме того, с августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.