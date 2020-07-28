ООН оценивает убытки мирового туризма из-за коронавируса в 320 миллиардов долларов

В то время, как последствия коронавирусной инфекции отразились на экологии, из-за которой до 75 процентов "коронавирусного пластика" стали отходами, от Covid-19 также пострадал мировой туризм, убытки которого оценивается в 320 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), передают Українські Новини.

Пандемия коронавируса негативно отразилась на мировом туризме, убытки которого достигли 320 миллиардов долларов. Кроме того, сократилось и количество туристов на 300 миллионов человек.

"Согласно анализу UNWTO, если сравнить с прошлым годом, путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 млн туристов. Из-за этого страны потеряли 320 млрд долларов США поступлений от международного туризма, втрое больше потери во время экономического кризиса 2009 года", – говорится в сообщении.

Также во время строгого карантина в мае этого года уменьшилось количество международных туристов на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Большинство членов Комитета экспертов по туризму UNWTO ожидают, что международный туризм восстановится до второй половины 2021 года.

Ранее Українські Новини сообщали, во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса в этом году количество международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями за 2019 год.

Страны ЕС начали возобновлять туристические путешествия во время пандемии коронавируса в мире.