ЄС надішле правоохоронним органам в Україні засоби захисту від коронавірусу

Цього тижня Європейський Союз відправить державним органам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширеню COVID-19 через свою консультативну місію в Україні (КМЕС) . Про це зазначається в повідомленні на офіційному сайті КМЕС.

Як наголошується, партнери КМЕС в Києві, Харкові, Львові, Одесі та Маріуполі отримають засоби індивідуальної захисту, щоб знизити ризики для здоров'я при виконанні службових обов'язків.

Зокрема, КМЕС передасть захисні рукавички, респіратори FFP3/FFP2, термометри та дезінфікуючі засоби Національній поліції, Службі судової охорони, Державній митній службі, Службі безпеки України та обласним прокуратурам.

"Ситуацію, що виникла через COVID-19, неможливо подолати самостійно. Боротьба з коронавірусом ставить безпрецедентні завдання і вимагає негайного реагування. Тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти вірус і зменшити його наслідки", - заявив голова КМЕС Антті Хартікайнен.

Передані засоби індивідуальної захисту - частина пакету допомоги від КМЕС вартістю майже 120 тисяч євро. На початку травня цього року частина цієї допомоги отримали і відомства-партнери місії на центральному рівні.

Як повідомляли Українські Новини, ООН оцінює збитки світового туризму через коронавірус в 320 мільярдів доларів.

Крім того, з серпня МОЗ введе нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.