Криклий рассказал, как в Украине будет проходить внедрение единого транспортного е-билета

Кабинет Министров одобрил проведение Министерством инфраструктуры эксперимента по введению услуги по оформлению единого электронного транспортного билета в Украине, в то время, как ранее Кабмин анонсировал введение единого электронного билета для железной дороги и метро в Киеве.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

"После принятия соответствующего акта мы запускаем этот эксперимент и данный порядок позволит нам провести реализацию этого пилотного проекта, просим установить срок его реализации до 30 июня 2021 года", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий на своей странице в социальной сети Facebook, уточнил, что введение единого электронного билета будет происходить в три этапа:

планируется объединить железнодорожные перевозки ("Киев - Харьков"; "Киев-Одесса"; "Киев - Львов") и киевский метрополитен; объединить все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева; добавить внутренние авиа и автобусные перевозки и расширить географию городов.

Также он отметил, что Мининфраструктуры уже выходит на пилотное тестирование с целью ввести современные технологии по оформлению единого электронного билета, который позволит воспользоваться заказом услуг разных видов транспорта, объединить их в одном месте с целью наилучшего планирования поездки и экономии времени.

На сегодняшний день, по словам министра, на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua в режиме экспериментальной эксплуатации уже функционирует кабинет пассажира с предоставлением доступа ограниченному кругу лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация потратила 504 млн гривен на внедрение электронного билета.

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