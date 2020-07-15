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  • Появилось видео жестоких столкновений демонстрантов с ОМОНом во время протестов в Беларуси
15 июля 2020, среда, 13:52 1608
Мир 2020-07-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Появилось видео жестоких столкновений демонстрантов с ОМОНом во время протестов в Беларуси

Появилось видео жестоких столкновений демонстрантов с ОМОНом во время протестов в Беларуси

Ирина Николенко
Беларусь, Разгон митинга, Митинги, выборы в Беларуси, митинги в Беларуси

В сети появилось видео жестоких столкновений митингующих с милицией и ОМОНом в Беларуси во время акции в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко. Об этом сообщает издание "Tut.by", передают Українські Новини.

Во время массовых митингов в стране задержали минимум 215 человек.

Как сообщает издание, за происходящим наблюдали заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

"Около 21.00 на проспекте Независимости напротив парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. От "Милиция с народом!" до "Позор!" — так протестующие комментировали происходящее", – говорится в сообщении.

Как сообщается, милиция и ОМОН людей задерживали очень жестко, когда митингующие пытались убежать, их подсекали под колени, и они падали на асфальт. Также били людей в лицо и заламывали руки.

Как отмечается, задерживали и журналистов, но отпускали после проверки документов.

Также митинги состоялись возле реки Немига около 23.00. Люди свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", а также сигналили автомобили. Задержания прошли и здесь, и в районе Романовской Слободы.

Протесты в Минске. Фото: news.tut.byПротесты в Минске. Фото: news.tut.by

Кроме того, в Минске закрыли шесть станций метро: "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Площадь Победы", "Грушевка" и "Молодежная".

Ранее Українські Новини сообщали, Центральная избирательная комиссия Беларуси не регистрировала оппозиционного кандидата Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны.

В то время, Президент Беларуси Александр Лукашенко, признался, что "дал сигнал" о задержании своего оппонента, блогера Сергея Тихановського.

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