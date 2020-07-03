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  • Евросоюз разрешил продавать "Ремдесивир" от коронавируса. Накануне его выкупила Администрация Трампа
03 июля 2020, пятница, 17:11 216
Политика мира 2020-07-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Евросоюз разрешил продавать "Ремдесивир" от коронавируса. Накануне его выкупила Администрация Трампа

Евросоюз разрешил продавать "Ремдесивир" от коронавируса. Накануне его выкупила Администрация Трампа

Елизавета Кесельман
США, Америка, Европа, Ремдесивир
Лекарство. Фото: pixabay
Лекарство. Фото: pixabay

В Европейской комиссии официально разрешили использовать препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса. Однако Администрация президента США на днях выкупила 90% запасов единственного в мире производителя этого препарата, потому, где брать лекарство, пока не известно. Об этом передает издание "Бабель" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.  

Как отмечается, дешевые аналоги препарата имеет право производить Украина, но по лицензионному соглашению продавать их в ЕС не может.

Высший исполнительный орган ЕС рекомендовал препарат для использования в кратчайшие сроки, объясняя это чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Решение заняло неделю, хотя обычно процедура авторизации лекарств занимает до 70 дней.

Таким образом, ремдесивир можно свободно продавать на территории ЕС. Однако есть другая проблема — его отсутствие на мировом рынке в ближайшие три месяца. Патент на производство препарата есть только у американской компании Gilead Inc., которая продала большую часть своих запасов правительству США.

Во Всемирной организации здравоохранения выразили по этому поводу обеспокоенность, но решили не делать заявлений, пока не разберутся, есть ли у Gilead Inc. договоренности о лицензионном производстве в других странах.

 

Сейчас известно, что компания предоставила согласие на производство более дешевой версии препарата в ряде стран с низким и средним уровнем доходов, среди которых — Украина, Беларусь и Узбекистан.

Соглашение исключает возможность продажи аналога ремдесивира в страны Евросоюза, Китай, Японию, Мексику, США и Россию. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Сейчас Евросоюз пытается что-то сделать с возможностью закупок ремдесивира или его дешевых аналогов. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес ведет переговоры с Gilead Inc. о возможности резерва хоть какого-то количества курсов препарата для стран блока, передает Financial Times.

Производителя первого одобренного препарата от коронавируса критикуют за слишком высокую цену курса — $3 120 для частных лиц и $2 340 для госзакупок. Однако "справедливая цена", как отмечает американский Институт клинических и экономических исследований, не может превышать $310.

Компанию Gilead Inc. вполне справедливо обвиняют в попытке монополизировать рынок лекарств от опасной инфекции, которая заполонила весь мир, хотя препарат, неудачно разработанный для борьбы с вирусом Эбола, не продемонстрировал реальной эффективности в случае с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее США одобрили препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса. 

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