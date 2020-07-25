Цены на лук обвалились: почем продают овощ на рынке

После того, как по состоянию на 17 июля оптовые цены на лук снизились на 20% до 4 гривен/кг по сравнению с началом месяца (1-3 июля), лук репчатый значительно подешевел в Украине ввиду продолжающегося роста предложения на рынке.

По данным EastFruit, на текущей неделе в Украине цены довольно резко обвалились. Под давлением постоянно растущего предложения лука репчатого, его цены в Украине обвалились уже до $0,11-0,14/кг.

Цены на лук. Инфографика: EastFruit

Как сообщали Українськi Новини, стоимость помидоров на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.

Тем временем, после того, как ранее в Украине подорожали все тепличные овощи, в Украине начали снижаться отпускные цены на картофель. Его уже продают дешевле, чем в прошлом году.