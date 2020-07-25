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25 июля 2020, суббота, 16:27 10 Инфографика
Экономика 2020-07-25T16:29:00+03:00
Українські Новини
Цены на лук обвалились: почем продают овощ на рынке

Цены на лук обвалились: почем продают овощ на рынке

Надежда Комендантова
Лук, Рынки, Цены на продукты, цены на лук
Лук.
Лук.

После того, как по состоянию на 17 июля оптовые цены на лук снизились на 20% до 4 гривен/кг по сравнению с началом месяца (1-3 июля), лук репчатый значительно подешевел в Украине ввиду продолжающегося роста предложения на рынке. 

По данным EastFruit, на текущей неделе в Украине цены довольно резко обвалились. Под давлением постоянно растущего предложения лука репчатого, его цены в Украине обвалились уже до $0,11-0,14/кг. 

Цены на лук. Инфографика: EastFruitЦены на лук. Инфографика: EastFruit

Как сообщали Українськi Новини, стоимость помидоров на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.

Тем временем, после того, как ранее в Украине подорожали все тепличные овощи, в Украине начали снижаться отпускные цены на картофель. Его уже продают дешевле, чем в прошлом году.

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