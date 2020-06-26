Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги

На рассмотрении депутатов Верховной Рады находится законопроект №3613, который вводит обязательную реструктуризацию задолженности за комуслуги и ужесточает санкции к должнику. Их фактически приравнивают к неплатильщикам алиментов, лишая права выезда за границу и управление транспортным средством.

Большой шум в СМИ поднялся вокруг нормы в законопроекте, которая указывает, что взыскание задолженности за комуслуги может быть наложено и на недвижимость должника.

Старший юрист юркомпании "Си.Ти.Ар." Алексей Годованюк рассказал Українським Новинам о том, могут ли сейчас взыскивать имущество за долги за жилкомуслуги и на что может повлиять предлагаемая норма.

По состоянию на сегодня, в случае наличия долга по оплате за коммунальные услуги у потребителя организация, которая поставляет коммунальные услуги, может обратиться в суд.

"По результату обращения в суд будет получен судебный приказ. Стоит обратить внимание, что такое судебное заседание проводиться без вызова должника", - отмечает адвокат.

Затем, организация, которая получила судебный приказ обращается к частному либо государственному исполнителю, который открывает исполнительное производство.

Далее, исполнитель списывает денежные средства, находящиеся на счетах должника.

Если их не хватает, то описывается ценное имущество должника, взыскание направляют на дорогостоящие вещи, технику, автомобили.

Действующая редакция Закона Украины "Об исполнительном производстве", а именно часть первая статьи 50 предусматривает, что обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

"При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник", - подчеркнул Годованюк.

Кроме того, вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Далее, исполнитель (государственный либо частный) после документального подтверждения принадлежности должнику на праве собственности объекта недвижимого имущества накладывает на него арест и вносит сведения о таком аресте в соответствующий реестр в установленном законодательством порядке.

Далее, идут этапы определения стоимости имущества должника и его оценка, после чего происходит реализация имущества, на которое обращено взыскание.

Но в случае взыскания недвижимости есть важное исключение.

В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (сейчас это составляет 94 460 гривен), то взыскивать единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, нельзя.

В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Годованюк добавил, что случаев взыскания недвижимости или автотранспорта за жилкомуслуги не часты, поскольку, чаще всего долги не являются значительными и речь идет зачастую максимум о нескольких тысячах гривен.

И во-вторых, взыскание такого имущества - сложный процесс, имущество необходимо оценить, провести торги, что требует времени и усилий.

Но отдельные примеры продажи за долги автомобиля или квартиры имеются.

Так, 2 января 2020 года состоялся аукцион по продаже автомобиля должника. Согласно комментарию представителя ГП "Сетам" сумма задолженности должника перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составляла всего лишь 15 тыс. гривен.



Также в 2016 году через ГП "Сетам" была реализована квартира стоимостью 400 000 гривен за долги по коммунальным услугам, которые составляли около 100 тыс. гривен. В таком случае "лишние средства" возвращаются владельцу.

Что касается норм законопроекта №3613, то норма о взыскании недвижимости не изменит существующий порядок и носит, скорее, психологический характер.

Более важными нормами законопроекта Годованюк назвал то, что все должники, обязаны согласиться на обязательную реструктуризацию задолженности в течение месяца, начиная с 1 октября, что может повлечь организационный коллапс.

А те, кто не прошел эту процедуру, по объективным причинам или по собственному незнанию, могут быть поражены в правах через включения в реестр должников.

Также, по мнению адвоката, для взыскания задолженностей с тех должников, которые не пройдут реструктуризацию будет активно использоваться судебная система, чему поможет предлагаемая отмена судебного сбора для таких исков.

Ведь в случае массовой подачи в суд этот сбор может стать проблемой для организаций ЖКХ.

Что касается текущей судебной практики по взысканию задолженности, в большинстве случаев, суды удовлетворяют заявления на выдачу судебных приказов, так как на момент подачи это является бесспорным долгом. Некоторые из них в дальнейшем пересматриваются, судом уменьшаются суммы задолженности, в случае предоставления должниками надлежащих доказательств. Но в подавляющем большинстве суд стает на сторону организаций, которые предоставляют коммунальные услуги и взыскивают задолженность.

За период с января по июнь 2020 года киевские суды выдали примерно 800 судебных приказов по взысканию задолженности.

Как сообщалось, депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх предлагают с 1 октября ввести обязательную реструктуризацию долгов за коммунальные услуги населения.

Также законопроектом предлагается ввести штрафы от 20% до 50% для должников, накопивших значительные долги (больше, чем стоимость услуг за год), и ограничить должникам выезд за границу, права вождения транспортными средствами, пользования огнестрельным оружием и права охоты.