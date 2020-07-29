Пограничники рассказали, какие взятки и за что им предлагали иностранцы

Пока украинцев не пускают в страны ЕС по "безвизу", сразу несколько иностранцев пытались попасть в Украину не по правилам и предлагая при этом взятки пограничникам.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службе.

Пограничники считают, что иностранцы не готовятся к поездке, поэтому при возникновении сложностей предлагают взятку.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" гражданка Беларуси предложила пограничнику 100 долларов неправомерной выгоды за пропуск ее в Украину без загрузки мобильного приложения "Дій вдома" и медицинского страхового полиса.

Из-за отсутствия медицинской страховки предлагали 50 евро взятки и в пункте пропуска "Тиса".

3000 российских рублей попытались "пристроить" трое наших земляков возвращаясь из ВОТУ через КПВВ "Чонгар", чтобы не устанавливать приложение "Дій вдома".

А в "Сеньковке", выезжая в Россию, наша землячка за беспрепятственный пропуск ее отца по недействительному паспорту предложила охранникам границы 3000 российских рублей неправомерной выгоды", - рассказали в пограничном ведомстве.

В ГПСУ добавили, что по этим фактам пограничники направили в полицию сообщение об обнаружении признаков преступлений ст.369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Там напомнили о необходимости вовремя и правильно оформлять документы, чтобы не испортить себе путешествие.

Как сообщали Українські Новини, поехать без обсервации и карантина можно в Турцию и Египет.

Ранее в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".