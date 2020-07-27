На немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы

После того, как в Польше на ферме обнаружили коронавирус у украинских заробитчан, ситуация повторилась в немецкой ферме в баварском районе Дингольфинг-Ландау. Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 174 работников, среди которых украинцы. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, инфекцию зафиксировали у работников из Украины, Венгрии, Болгарии и Румынии. В связи с этим всех 480 заробитчан фермы отправили на карантин. Покидать помещения не могут даже те работники фермы, результаты тесты которых оказались отрицательными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, к сожалению, должны пойти на этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семь сотрудников. Местные власти сообщили, что во время сбора урожая гигиенических норм, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

Как отметила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумла, на других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса.